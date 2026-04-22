«Мой дядя самых честных правил... но не за рулём»: в Петербурге оштрафовали пьяного Евгения Онегина

За управление автомобилем в нетрезвом виде Евгений Онегин понесёт наказание. Мировой судья 142-го судебного участка Санкт-Петербурга признал его виновным по соответствующей статье КоАП РФ.

Согласно решению суда, Онегин обязан уплатить штраф в 45 тысяч рублей и на длительный срок – 1 год и 8 месяцев – лишается права садиться за руль, передаёт 78.ru. Согласно материалам дела, 2 ноября 2025 года, ближе к ночи, сотрудники ГИБДД остановили Онегина на трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти. В момент задержания в автомобиле находились его супруга и реб\нок. Результаты алкотестера зафиксировали наличие 0,790 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Судом было установлено, что Онегин уже имел судимость за аналогичное преступление: нарушение ПДД в состоянии опьянения, которое привело к гибели человека по неосторожности.

