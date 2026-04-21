Бывший мэр Саратова погиб в ДТП под Казачкой

Бывший мэр Саратова Николай Романов погиб в ДТП: его Mercedes въехал в грузовик Volvo около села Казачка, пишет Baza.

Несмотря на то, что удар пришёлся со стороны пассажирского места, Романов получил смертельные травмы и погиб на месте. Предварительно, причиной ДТП стало то, что 77-летний бывший мэр совершал опасный манёвр.

А ранее экс-служащая Россотрудничества устроила в Москве ДТП с двумя погибшими. «Мерседес» сначала выехал на тротуар и сбил электровелосипед, после чего врезался в зону дорожных работ. Затем машина задела несколько автомобилей, перевернулась и оказалась на встречной полосе. Возбуждено уголовное дело, водитель задержана.