100-летнее проклятие заключённых ГУЛАГа: почему трасса «Колыма» калечит всё больше людей

«Дорога смерти» — легендарная трасса «Колыма» — продолжает собирать свою дань. По информации SHOT, в минувшем году число жертв аварий на этом аномальном российском пути возросло почти на 15%, достигнув 39 человек. Для дороги с не самым интенсивным движением это пугающий показатель, который местные жители связывают не только с природными катаклизмами и коварным рельефом, но и с древним, столетним проклятием, нависшим над «Колымой».

Фото © SHOT

Трасса «Колыма», построенная в 1930-х годах силами заключённых ГУЛАГа, является свидетельством суровых условий труда. Строительство велось в условиях вечной мерзлоты, экстремальных морозов до -50°C и полного отсутствия инфраструктуры. Высокая смертность среди рабочих привела к тому, что тела многих погибших, из-за удалённости и невозможности транспортировки, хоронили прямо вдоль будущей дороги, иногда под её основанием. Это стало причиной прозвища «дорога на костях». Местные жители верят, что души погибших прокляли эти места на сто лет, с 1932 по 2032 год. Мистический оттенок добавляет совпадение: длина трассы составляет ровно 2032 километра.

С «Колымой» связано множество мистических историй. С 2018 года водители сообщают о появлении призрака женщины, идущей вдоль дороги, которая игнорирует попытки помочь и неизвестна местным жителям. Это явление, по их мнению, провоцирует аварии. В районе Таттинского улуса, по рассказам, появляется призрак худого старика, предположительно бывшего заключённого, ищущего сына. Он может садиться в машины и вызывать сонливость у водителей.

Местные жители также говорят об аномальных зонах на трассе. Одной из таких является участок «Чёртовы ворота» (700-900 км от Магадана), где машины внезапно теряют скорость или их словно выбрасывает с дороги. Этот участок отличается повышенной аварийностью.

