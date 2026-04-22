«Завязал навсегда»: Григорий Лепс объявил об отказе от алкоголя

Народный артист России Григорий Лепс сообщил, что полностью отказался от алкоголя и рассказал о здоровье, личной жизни и будущих испытаниях. Об этом он поделился на пресс-конференции.

Певец заявил, что уже несколько месяцев не употребляет спиртное и рассчитывает сохранить новый образ жизни надолго. По его словам, это решение связано с заботой о здоровье, а свободное время он теперь посвящает музыке и физической форме. Последний раз алкоголь, как уточнил артист, он употреблял на Рождество. Лепс отметил, что даже без серьёзных застолий предпочёл несколько дней провести дома, чтобы избежать импульсивных поступков, учитывая свой характер.

«Где‑то на Рождество прекратил это дело, и, хотя не было никаких серьёзных загулов, я несколько дней не выходил из дома — дня три. В общем, со всем покончено», — сказал он.

Отдельно Лепс рассказал о планах пройти дистанцию в 65 километров в рамках своей традиции — перед днём рождения он устраивает себе физические испытания.

Он уточнил, что подобные нагрузки проходят под контролем: рядом всегда находится автомобиль сопровождения с медицинским специалистом, водой и необходимыми средствами помощи. Артист добавил, что прошлый подобный маршрут оказался для него слишком тяжёлым и вызвал длительное восстановление из-за сильной нагрузки на мышцы.

Ранее певец Григорий Лепс неоднократно говорил о семейных ценностях и личных изменениях в образе жизни. Артист сообщил, что рассматривает возможность взять на воспитание детей из детского дома.