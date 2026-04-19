«Места у меня много»: Григорий Лепс решил усыновить двух-трёх ребят из детдома

Григорий Лепс планирует взять на воспитание детей из детского дома. Об этом певец рассказал на пресс-конференции, передаёт Super.ru.

Также артист заявил, что до сих пор не забыл Аврору Кибу и надеется снова с ней сойтись. Кроме того, он сообщил, что больше не пьёт — на Рождество он прекратил это дело, так как алкоголь уже начинал сказываться на здоровье, хотя серьёзных загулов у него не было.

Самым неожиданным стало его решение стать отцом. По словам Лепса, через 3–4 месяца он возьмёт детей на воспитание.

«Я буду брать на воспитание двух детей из детского дома. Если получится — трёх. Места у меня много. Я дам им свою фамилию, отчество, полностью померяю метрику, чтобы не было никаких казусов», — добавил певец.

Ранее Аврора Киба впервые откровенно рассказала о причинах расставания с Григорием Лепсом в своём новом реалити-шоу «Кибаленд». Как заявила девушка, расставание произошло из-за того, что у них не совпали жизненные ритмы и принципы. Она пояснила: даже если чувства взаимны, разное отношение к семье и образу жизни мешает создать по-настоящему крепкий союз.