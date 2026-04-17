«Не просто бывшая Лепса»: Аврора Киба нашла новый способ прославиться
Аврора Киба снимает реалити-шоу «Кибалэнд», чтобы показать всем свою жизнь
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba
Аврора Киба заявила, что начала снимать реалити-шоу «Кибалэнд», чтобы доказать, что она не просто бывшая девушка Григория Лепса, а самодостаточная личность с интересной многогранной жизнью. Об этом она рассказала Пятому каналу на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля.
Аврора считает, что роман со знаменитостью — не предел мечтаний. Прославиться можно и без этого, если жизнь насыщенная.
«Главная цель в том, чтобы показать, что я не просто бывшая девушка Лепса, я кто-то ещё, и у меня есть личность, и у меня очень интересная жизнь, многогранная. И я очень хочу познакомиться с аудиторией, более того — познакомить их со мной», — сказала девушка.
В проекте экс-возлюбленная Лепса играет саму себя — это её дебют в качестве актрисы. Она признаётся, что ещё не профессионал, но с удовольствием учится и исследует новые форматы.
Кстати, недавно Аврора Киба примерила для себя новые регалии. Теперь она не бывшая Лепса, а возлюбленная племянника президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ранее она официально подтвердила свои отношения с ним. Кроме того, она призналась, что с певцом её действительно связывал контракт.
