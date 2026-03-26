Аврора Киба показала фото с новым возлюбленным

Экс-возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба опубликовала в личном блоге снимок с загадочным незнакомцем, которым оказался племянник президента Азербайджана и долларовый миллионер Рустам Гаджиев. Кадр в сторис девушка сопроводила эмодзи в виде сердечка, не оставив сомнений в характере их отношений.

Именно в компании Гаджиева Киба улетала в Бразилию на День всех влюбленных. В путешествии к паре присоединились брат Рустама с женой и подруги певицы. Недавно Аврора вернулась в Москву после долгой поездки.

Ранее Аврора Киба впервые откровенно рассказала о причинах расставания с Григорием Лепсом в своём новом реалити-шоу «Кибаленд». Официальной причиной расставания девушка назвала несовпадение жизненных ритмов и принципов. По её словам, даже при наличии взаимных чувств люди не всегда могут построить крепкие отношения, если у них разные взгляды на семью и образ жизни.