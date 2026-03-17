«Горько!» не кричали: Аврора Киба дефилировала в свадебном платье, но Лепса в ЗАГС не позвала
Бывшая невеста Лепса вышла на подиум в свадебном платье.
Бывшая невеста Григория Лепса Аврора Киба вышла на подиум в свадебном платье. 20-летняя девушка приняла участие в показе российского бренда Solangel в рамках Московской недели моды.
Бывшая невеста Лепса вышла на подиум в свадебном платье.
Она закрывала дефиле в пышном белом платье с корсетом, кружевом и стразами. Образ дополнили длинная фата и букет белых цветов.
Ранее Аврора Киба впервые откровенно рассказала о причинах расставания с Григорием Лепсом в своём новом реалити-шоу «Кибаленд». Официальной причиной разлада девушка назвала несовпадение жизненных ритмов и принципов. По её словам, даже при наличии взаимных чувств люди не всегда могут построить крепкие отношения, если у них разные взгляды на семью и образ жизни.
