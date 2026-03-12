«Контракт был»: Аврора Киба наконец-то выложила всю правду о разрыве с Лепсом

Тайны расставания Авроры Кибы и Григория Лепса раскрываются в новом реалити-шоу. 20-летняя светская львица после разрыва с 63-летним певцом запустила собственный проект «Кибаленд». В первом же эпизоде Аврора не побоялась откровенно поговорить о причинах их разлада. Официальная версия – «не сошлись в ритмах», но в шутку прозвучала и куда более пикантная версия о том, что она была для Лепса «донором крови».

«Надо признаться: контракт был. Он просто попросил меня ходить рядом и быть его донором в случае чего. Ладно, сейчас расскажу единственную верную и правдивую версию. Иногда, даже когда у людей есть чувства друг к другу, они не всегда могут построить крепкие и счастливые отношения. Иногда не совпадают их образы жизни, принципы, каноны семьи, да и просто жизнь в целом», — отметила Аврора.

В конце января Аврора Киба и Григорий Лепс завершили свои отношения. Разрыв произошёл во время их совместного отдыха в Таиланде. Позже Аврора прокомментировала ситуацию, заявив, что их совместный путь был полон позитивных моментов.

Как ранее писал Life.ru, бывшая избранница Григория Лепса не стала долго грустить из-за расставания с исполнителем и уже нашла себе нового ухажёра. Возлюбленным 20-летней Авроры Кибы, предположительно, стал племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева и долларовый миллионер, который старше её на 16 лет. Парочка уже слетала вместе на отдых в Бразилию. Рустаму Гаджиеву 36 лет. С 2012 года он возглавляет первое коллекторское агентство в Азербайджане. В социальных сетях регулярно поздравляет Ильхама Алиева с днём рождения и публикует снимки элитных спорткаров, кадры из поездок в Токио, на Октоберфест и с матчей «Манчестер Юнайтед».