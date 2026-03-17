Григорий Лепс воссоединился с бывшей женой на семейном празднике

В минувшие выходные Григорий Лепс организовал масштабное празднование 90-летнего юбилея своей матери Натэллы Семёновны. Мероприятие состоялось в одном из ресторанов Сочи и собрало около ста человек. Среди гостей была замечена и Анна Шаплыкова, экс-супруга артиста, пишет kp.ru .

Согласно информации от инсайдера, артист делился сокровенными мыслями с экс-возлюбленной, его лицо озаряла искренняя улыбка, и он выглядел воплощением счастья. Похоже, что двадцать лет, проведённых в браке с Анной Шаплыковой, позволили ей отточить искусство находить ключик к душе певца, даже когда обстоятельства складывались самым неблагоприятным образом.

Как ранее писал Life.ru, бывшая избранница Григория Лепса не стала долго грустить из-за расставания с исполнителем и уже нашла себе нового ухажёра. Возлюбленным 20-летней Авроры Кибы, предположительно, стал племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева и долларовый миллионер, который старше её на 16 лет. Парочка уже слетала вместе на отдых в Бразилию. Рустаму Гаджиеву 36 лет. С 2012 года он возглавляет первое коллекторское агентство в Азербайджане. В социальных сетях регулярно поздравляет Ильхама Алиева с днём рождения и публикует снимки элитных спорткаров, кадры из поездок в Токио, на Октоберфест и с матчей «Манчестер Юнайтед».