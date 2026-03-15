Певец Григорий Лепс заявил после разрыва с Авророй Кибой, что вокруг стало меньше женщин, на которых «падал бы глаз». Своими наблюдениями артист поделился на церемонии вручения премии «Виктория».

Григорий Лепс ответил на слова матери Авроры Кибы, назвавшей его «старым». Видео © Super

«Я всё меньше и меньше вижу красивых женщин… Куда‑то [пропали] все», — сказал исполнитель.

Прокомментировал Лепс и высказывания матери Авроры, которая ранее оценивала отношения пары. Она назвала Лепса старым, но такая оценка музыканта не задела.

«Нет, так оно и есть. Чего обижаться‑то?» — пожал плечами исполнитель.

При этом бывшая избранница Григория Лепса не стала долго грустить из-за расставания с исполнителем и уже нашла себе нового ухажёра. Новым избранником 20-летней Авроры Кибы стал 36-летний племянник президента Азербайджана Рустам Гаджиев. Он миллионер, глава коллекторского агентства, фанат «МЮ» и элитных спорткаров. Парочка уже сгоняла в Бразилию.