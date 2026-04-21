«Становится театром»: Психолог дала важный совет Лепсу перед усыновлением детей

Желание народного артиста России Григория Лепса усыновить детей можно объяснить сразу несколькими причинами: он хочет одновременно и заглушить чувство одиночества, и придать собственной жизни новый смысл, полагает психолог Татьяна Василькова. Однако музыканту не стоит стремиться полностью заменить мальчикам отца, подчеркнула эксперт.

По её мнению, важно отказаться от осуждения или жалости в адрес кровных родителей, ведь если их называть плохими, то и дети, по логике подсознания, будут чувствовать себя плохими, это разрушает внутренний стержень, самооценку и уверенность в себе. Гораздо правильнее оценивать отца и мать мальчишек как хороших людей, у которых просто сложилась своя судьба.

Кроме того, Лепсу нужно оставаться для ребят наставником, который создаёт условия для их развития, и не ждать от них благодарности. Что же касается желания певца дать мальчикам свою фамилию — здесь, по мнению специалиста, необходимо в первую очередь узнать мнение самих детей.

«Даже если кажется, что они маленькие и ничего не понимают, надо спросить: «А вы этого хотите?» Может быть, дети хотят остаться при отчестве и фамилии своего реального папы и нести эту родовую наследственность дальше. А менять имена, фамилии — это порой иногда становится театром, и тогда жизнь превращается в сцену», — заключила собеседница «Абзаца».

Напомним, Григорий Лепс планирует взять на воспитание детей из детского дома. Также артист заявил, что до сих пор не забыл Аврору Кибу и надеется снова с ней сойтись. Кроме того, он сообщил, что больше не пьёт.