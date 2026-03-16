«Отписывайтесь немедленно!» Лепс шокировал фанатов неожиданным заявлением

Народный артист России Григорий Лепс признался, что не знал о своей популярности в социальной сети Threads*. Об этом он заявил журналистам на церемонии вручения премии «Виктория», сообщает Пятый канал.

Лепс заявил, что не ведёт соцсети.

Страница звезды активно наполняется контентом — там регулярно появляются фото и видео. На данный момент она насчитывает около 106 тысяч подписчиков. Однако сам певец к этому не имеет отношения, аккаунт ведёт кто-то из его команды.

«Где, простите? <…> Нет, ничего не пишу <…> Отписывайтесь немедленно!» — заявил Лепс.

Ранее Григорий Лепс в свойственной ему манере без прикрас рассказал о финансовых аспектах жизни. В блиц-опросе певец озвучил конкретные цифры. Журналист предложил ему угадать цену гречки. Он предположил, что килограмм крупы может стоить 500 или даже 1000 рублей.

