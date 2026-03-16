Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 08:45

«Отписывайтесь немедленно!» Лепс шокировал фанатов неожиданным заявлением

Певец Григорий Лепс заявил, что не ведёт соцсети

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Народный артист России Григорий Лепс признался, что не знал о своей популярности в социальной сети Threads*. Об этом он заявил журналистам на церемонии вручения премии «Виктория», сообщает Пятый канал.

Лепс заявил, что не ведёт соцсети. Видео © Пятый канал

Страница звезды активно наполняется контентом — там регулярно появляются фото и видео. На данный момент она насчитывает около 106 тысяч подписчиков. Однако сам певец к этому не имеет отношения, аккаунт ведёт кто-то из его команды.

«Где, простите? <…> Нет, ничего не пишу <…> Отписывайтесь немедленно!» — заявил Лепс.

Ранее Григорий Лепс в свойственной ему манере без прикрас рассказал о финансовых аспектах жизни. В блиц-опросе певец озвучил конкретные цифры. Журналист предложил ему угадать цену гречки. Он предположил, что килограмм крупы может стоить 500 или даже 1000 рублей.

Лепс пожаловался на отсутствие красивых женщин и намекнул на свободное «чуть ниже сердца»
Лепс пожаловался на отсутствие красивых женщин и намекнул на свободное «чуть ниже сердца»

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Григорий Лепс
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar