Лепс рассказал о гречке за ₽1000 и тратах на дом в ₽1,1 млн в месяц

Певец Григорий Лепс в свойственной ему манере без прикрас рассказал о финансовых аспектах жизни. В блиц-опросе телеведущего Георгия Иващенко певец озвучил конкретные цифры.

Журналист предложил певцу угадать цену гречки. Лепс предположил, что килограмм крупы может стоить 500 или даже тысячу рублей. Рыночная цена, напомним, в разы ниже.

На этом список «неизвестного» не закончился. Лепс также не знает, сколько стоит проезд в метро, парковка, десяток яиц и литр бензина. А туалетной бумагой, по его словам, он не пользуется вовсе — у него биде. А вот на обслуживание дома он ежемесячно тратит около 1 миллиона 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что особняк Григория Лепса в Подмосковье выставлен на продажу за 550 миллионов рублей. Дом в тайском стиле на Новорижском шоссе площадью 1,8 тысячи квадратных метров на 20 сотках включает семь спален, десять санузлов, гардеробные, СПА-зону с бассейном и сауной, зимний сад, библиотеку и паркинг.