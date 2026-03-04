Владимир Путин
4 марта, 10:02

Лепс оценил нового ухажёра Кибы словами «надо гордиться таким человеком»

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певец Григорий Лепс признался, что не следит за личной жизнью своей бывшей возлюбленной Авроры Кибы. На премьере фильма «Новая тёща» журналисты спросили музыканта об отношении к новому ухажёру его экс-девушки — Рустаму Гаджиеву. Он известен как племянник президента Азербайджана. Лепс иронично ответил, что надо гордиться таким человеком.

Рустам Гаджиев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rustam_hajiyev

Певец добавил, что сейчас не строит ни с кем отношения, так как полностью погрузился в написание очередного альбома. Однако ставить крест на личной жизни тоже не намерен, тем более что поклонницы атаковали его сообщениями после расставания с Кибой. Музыкант со смехом отметил, что его «все любят».

«Никуда я не хожу, ничего я не ищу. Я работаю. Пишем [песни]. Надо альбом сдавать, никак не получается», посетовал Лепс.

Лондон, бизнес-школа и кровь президента: кто такой Рустам Гаджиев, с которым Аврора Киба зажигает в Рио

Как ранее писал Life.ru, бывшая избранница Григория Лепса не стала долго грустить из-за расставания с исполнителем и уже нашла себе нового ухажёра. Возлюбленным 20-летней Авроры Кибы, предположительно, стал племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева и долларовый миллионер, который старше её на 16 лет. Парочка уже слетала вместе на отдых в Бразилию. Рустаму Гаджиеву 36 лет. С 2012 года он возглавляет первое коллекторское агентство в Азербайджане. В социальных сетях регулярно поздравляет Ильхама Алиева с днём рождения и публикует снимки элитных спорткаров, кадры из поездок в Токио, на Октоберфест и с матчей «Манчестер Юнайтед».

