Лепс оценил нового ухажёра Кибы словами «надо гордиться таким человеком»

Певец Григорий Лепс признался, что не следит за личной жизнью своей бывшей возлюбленной Авроры Кибы. На премьере фильма «Новая тёща» журналисты спросили музыканта об отношении к новому ухажёру его экс-девушки — Рустаму Гаджиеву. Он известен как племянник президента Азербайджана. Лепс иронично ответил, что надо гордиться таким человеком.

Рустам Гаджиев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rustam_hajiyev

Певец добавил, что сейчас не строит ни с кем отношения, так как полностью погрузился в написание очередного альбома. Однако ставить крест на личной жизни тоже не намерен, тем более что поклонницы атаковали его сообщениями после расставания с Кибой. Музыкант со смехом отметил, что его «все любят».

«Никуда я не хожу, ничего я не ищу. Я работаю. Пишем [песни]. Надо альбом сдавать, никак не получается», — посетовал Лепс.

Как ранее писал Life.ru, бывшая избранница Григория Лепса не стала долго грустить из-за расставания с исполнителем и уже нашла себе нового ухажёра. Возлюбленным 20-летней Авроры Кибы, предположительно, стал племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева и долларовый миллионер, который старше её на 16 лет. Парочка уже слетала вместе на отдых в Бразилию. Рустаму Гаджиеву 36 лет. С 2012 года он возглавляет первое коллекторское агентство в Азербайджане. В социальных сетях регулярно поздравляет Ильхама Алиева с днём рождения и публикует снимки элитных спорткаров, кадры из поездок в Токио, на Октоберфест и с матчей «Манчестер Юнайтед».