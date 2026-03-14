Лепс пожаловался на отсутствие красивых женщин и намекнул на свободное «чуть ниже сердца»

Певец Григорий Лепс на премии «Виктория» откровенно высказался о личной жизни после расставания с молодой невестой. Народный артист признался, что свободен душой, но и не только.

«Я вообще не переживаю (расставание с Авророй. — Прим. Life.ru). Сердце не могу сказать, а чуть-чуть ниже всё свободно. Я всё меньше и меньше вижу красивых женщин. Куда-то они [пропали] все», — заявил Лепс Super.ru.

На вопрос про певицу Славу, которая тоже сейчас одна, ответил коротко: «Она замужем...».

Как ранее писал Life.ru, бывшая избранница Григория Лепса не стала долго грустить из-за расставания с исполнителем и уже нашла себе нового ухажёра. Новым избранником 20-летней Авроры Кибы стал 36-летний племянник президента Азербайджана Рустам Гаджиев. Он миллионер, глава коллекторского агентства, фанат «МЮ» и элитных спорткаров. Парочка уже сгоняла в Бразилию.