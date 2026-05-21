Первый регион России запретил хранение вейпов

В Пермском крае решили ужесточить ограничения на вейпы. Вслед за запретом продажи депутаты запретили хранение и распространение такой продукции. О решении рассказали в пресс-службе регионального Заксобрания по итогам заседания парламента.

Под ограничения попадут не только электронные сигареты, но и устройства для нагревания табака, системы доставки никотина, а также их комплектующие. Ранее закон касался исключительно розничной торговли, однако власти сочли, что хранение товара на складах и в точках выдачи оставалось лазейкой для обхода ограничений.

Председатель краевого парламента Валерий Сухих заявил, что инициатива направлена на защиту здоровья жителей, прежде всего подростков. По его словам, регион старается перекрыть правовые пробелы и максимально сократить оборот вредной продукции.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы — от 15 до 100 тысяч рублей. Закон начнёт действовать осенью 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что за последний год продажи вейпов в России увеличились на 12%. Несмотря на призывы специалистов усилить контроль за оборотом такой продукции, рынок продолжает активно расти.