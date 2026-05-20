«Никотиновый волк в овечьей шкуре»: В России вейпы лишат мини-игр и ярких картинок

Обновлённый ГОСТ на вейпы вступает в силу в ближайшее время. На упаковках появятся предупреждающие надписи, а с самих устройств уберут красочные картинки и мини-игры. Об этом «Газете.ru» рассказал зампред комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв. По его словам, сейчас вейпы выглядят как безобидные игрушки: яркий корпус, мультяшки, встроенные игры и плееры.

«Получается никотиновый волк в овечьей шкуре с бантиками и блёстками», — заявил депутат.

ГОСТ отменит эту обманчивую мишуру. Предупреждения будут такими же, как на сигаретах. «Весёлые картинки» с фруктами и игры исчезнут. Вейпы перестанут смахивать на игрушки.

При этом Толмачёв исключил полный запрет — он не сработает. Продукция уйдёт в чёрный рынок, вырастет контрабанда и производство опасных суррогатов. Люди потеряют работу. Кроме того, обществу трудно объяснить, что сладкий дым вреднее горького табачного.

Запрет может привести к появлению новых уловок, как в случае со снюсом: продавцы уменьшают дозу действующего вещества, придумывают новое название и упаковку — и торгуют в каждом ларьке.

А ранее Life.ru писал, что продажи вейпов в России выросли на 12% за последний год. Пока эксперты настаивают на ужесточении контроля за продажами, рынок продолжает насыщаться. Коммерческий интерес к «дуделкам» перевешивает опасения за долгосрочное благополучие потребителей.