Приучают к курению с пелёнок: В Госдуме потребовали проверить конфеты-«вейпы» для детей

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил официальное обращение в Роспотребнадзор с требованием проверить популярные среди детей сладости, которые имитируют электронные сигареты. Поводом для парламентского запроса послужила публикация SHOT ПРОВЕРКИ о конфетах «Свистец».

Принцип употребления этих сладостей шокирует родителей: ребёнок «затягивается» из устройства, напоминающего вейп, после чего в рот попадает сладкий порошок с фруктовым или ягодным вкусом. В интернете уже появляются видео, где дети с упоением демонстрируют процесс «парения» конфетами.

«Подобный дизайн приучает детей к механике курения с раннего возраста», – заявил Леонов в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ.

Особую тревогу вызывает состав продукта. В конфетах обнаружены синтетические красители Е102 и Е129. Последний и вовсе запрещён в ряде стран из-за потенциальной опасности для здоровья. Эти добавки могут вызывать аллергические реакции, кожные высыпания, а также негативно влиять на активность и внимание детей.

Продаются сомнительные сладости под китайским брендом «Канди клаб». Ранее продукцию этой марки уже запрещали к продаже в Белоруссии.

«В случае нарушений ведомству необходимо принять меры для защиты здоровья детей», – добавил депутат.

Ранее Life.ru писал, что число диагностированных случаев опасной «попкорновой болезни» (облитерирующего бронхиолита) в России за год выросло на 30%. Большую часть пациентов составляют подростки и молодые люди до 35 лет. Несмотря на пугающую статистику, спрос на вейпы за год увеличился на 12%, а на электронные сигареты – на 6%.