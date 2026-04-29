Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 05:33

«Попкорновые» лёгкие — не помеха: Вейперы массово скупают «дуделки», игнорируя смертельную угрозу

Продажи вейпов в России выросли на 12% за последний год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Yu

Пульмонологи бьют тревогу: число диагностированных случаев опасной «попкорновой болезни» в России за год подскочило на 30%. Большую часть пациентов составляют подростки и молодые люди в возрасте до 35 лет. Парадоксально, но пугающая медицинская статистика не влияет на потребительские привычки. Популярность курительных гаджетов продолжает бить рекорды. Спрос на вейпы за двенадцать месяцев увеличился на 12%, а на электронные сигареты — на 6%. Об этом пишет SHOT.

Согласно отчётам аналитиков АТОЛ, ценовая политика на устройства разнится. Стоимость «одноразок» поднялась на 7%, достигнув отметки в 689 рублей. Многоразовые девайсы стали доступнее: их цена снизилась на 16%, и сегодня средний чек за такой аппарат составляет около 4,1 тысячи рублей.

Медики предупреждают, что увлечение ароматизированными испарителями разрушает дыхательную систему. Воспаление мелких бронхов, известное в профессиональной среде как облитерирующий бронхиолит, может приводить к необратимым последствиям.

Пока эксперты настаивают на ужесточении контроля за продажами, рынок продолжает насыщаться. Коммерческий интерес к «дуделкам» перевешивает опасения за долгосрочное благополучие потребителей.

В ближайшее время ситуация вряд ли изменится без административного вмешательства. Похоже, что, несмотря на наглядные примеры вреда, спрос на электронные устройства останется стабильно высоким.

Путь в реанимацию: «Попкорновая болезнь» вейперов стремительно ползёт по России

Первый случай так называемой «попкорновой болезни» отечественные специалисты зафиксировали в 2025 году у подростков из Томска. У пострадавших выявили тяжелое поражение легких и токсическое воздействие компонентов смесей на нервную систему. Эксперты предупреждают, что реанимация для курильщиков девайсов перестала быть редкостью.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar