«Попкорновые» лёгкие — не помеха: Вейперы массово скупают «дуделки», игнорируя смертельную угрозу

Пульмонологи бьют тревогу: число диагностированных случаев опасной «попкорновой болезни» в России за год подскочило на 30%. Большую часть пациентов составляют подростки и молодые люди в возрасте до 35 лет. Парадоксально, но пугающая медицинская статистика не влияет на потребительские привычки. Популярность курительных гаджетов продолжает бить рекорды. Спрос на вейпы за двенадцать месяцев увеличился на 12%, а на электронные сигареты — на 6%. Об этом пишет SHOT.

Согласно отчётам аналитиков АТОЛ, ценовая политика на устройства разнится. Стоимость «одноразок» поднялась на 7%, достигнув отметки в 689 рублей. Многоразовые девайсы стали доступнее: их цена снизилась на 16%, и сегодня средний чек за такой аппарат составляет около 4,1 тысячи рублей.

Медики предупреждают, что увлечение ароматизированными испарителями разрушает дыхательную систему. Воспаление мелких бронхов, известное в профессиональной среде как облитерирующий бронхиолит, может приводить к необратимым последствиям.

Пока эксперты настаивают на ужесточении контроля за продажами, рынок продолжает насыщаться. Коммерческий интерес к «дуделкам» перевешивает опасения за долгосрочное благополучие потребителей.

В ближайшее время ситуация вряд ли изменится без административного вмешательства. Похоже, что, несмотря на наглядные примеры вреда, спрос на электронные устройства останется стабильно высоким.