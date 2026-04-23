Путь в реанимацию: «Попкорновая болезнь» вейперов стремительно ползёт по России

В России наблюдается пугающая тенденция: число пациентов с осложнениями после использования вейпов увеличилось на 30% за минувший год. Врачи-пульмонологи отмечают, что чаще всего за медицинской помощью обращаются подростки и молодые люди до 35 лет. Это выяснил SHOT.

Основную опасность для любителей «сладенького пара» представляют два диагноза: EVALI («Попкорновая болезнь») и облитерирующий бронхиолит. Если первое состояние развивается стремительно, то хорошо поддается лечению при своевременном вмешательстве. Вторая патология коварнее — она прогрессирует годами, постепенно разрушая дыхательную систему.

На ранних этапах недуг проявляется лишь незначительным покашливанием, которое многие игнорируют. Со временем присоединяется одышка, а иногда и повышение температуры. Пациенты обращаются в стационары, когда привычный образ жизни уже нарушен, а последствия становятся необратимыми.

Медики подчёркивают, что рост статистики обусловлен не только популярностью электронных устройств. Врачи научились точнее диагностировать специфические повреждения, вызванные курительными смесями, что позволяет выявлять скрытые угрозы гораздо раньше.