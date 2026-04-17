Россияне бросают курить: кто оказался в топе самых «чистых» регионов
Чечня возглавила рейтинг регионов с минимальным числом курильщиков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / matsiukpavel
Чеченская Республика признана самым некурящим субъектом России. Такие данные приводит Минздрав по итогам мониторинга за февраль 2026 года. Согласно официальной статистике, доля жителей, употребляющих табачные изделия, здесь составила всего 0,62%. Данные приводит РИА «Новости».
Следом за лидером списка расположились Запорожская область и Краснодарский край. В этих регионах распространенность привычки среди граждан старше 18 лет зафиксирована на уровне 4,35% и 4,63% соответственно.
В перечень территорий с минимальным количеством курильщиков также попали Республика Ингушетия и Дагестан. Кроме того, в этот список неожиданно вошел Санкт-Петербург.
Эксперты отмечают, что показатели демонстрируют серьёзный разрыв в отношении к потреблению никотина между субъектами страны. Динамика подтверждает, что приверженность здоровому образу жизни становится общероссийским трендом.
В ближайшее время ведомство планирует продолжить отслеживание ситуации. Специалисты намерены использовать полученные сведения для формирования программ по дальнейшему снижению потребления табака в проблемных зонах.
Если вы ещё не бросили курить вам стоит прочитать историю 33-летней россиянки, которой диагностировали рак гортани после нескольких лет использования электронных сигарет и систем нагревания табака. К врачам она обратилась из-за сильной охриплости голоса. После обследования медики обнаружили плоскоклеточный рак гортани.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.