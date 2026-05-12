Падение тестостерона и бесплодие — «в подарок»: Ароматные жидкости для вейпов оказались опаснее, чем думали

Использование вейпов способно нарушить выработку гормонов щитовидной железы, что у мужчин чревато снижением уровня тестостерона, а у женщин — потерей способности к зачатию и вынашиванию плода. О таких рисках агентству «Москва» рассказала профессор кафедры рекреационной медицины и санаторно-курортного лечения ФГБУ ФНКЦ «Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства», врач-эндокринолог Мария Матвеева.

Как отметила эксперт, продолжительность парения не играет роли — хоть несколько дней, хоть годы, вред для эндокринной системы и гормонального синтеза будет одинаково серьёзным. Матвеева обратила внимание, что эфиры, входящие в состав жидкостей для вейпов, сбивают работу щитовидной железы, иногда провоцируя аутоиммунные процессы. К тому же, по словам специалиста, уже доказано, что вейпинг разрушающе действует на клетки печени, не давая им правильно перерабатывать стероидные гормоны.

Матвеева обратила внимание, что наибольшую угрозу представляют сладкие ароматизаторы для вейпов — они перенасыщены ядовитыми для человека компонентами, которые внедряются в обменные процессы и подражают естественному действию гормонов.

Сбои в гормональной системе способны спровоцировать любые формы потребления табачных изделий, поэтому оптимальный способ защитить себя — полностью отказаться от курения. Мария Матвеева добавила, что никотин в любом виде заставляет надпочечники активно продуцировать кортизол, постепенно истощая их. Хроническое воздействие такого рода формирует инсулинорезистентность и увеличивает вероятность развития сахарного диабета.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в мае парламент планирует рассмотреть законопроект, дающий регионам право самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. По его словам, такая мера нацелена на сохранение здоровья граждан, в первую очередь несовершеннолетних.