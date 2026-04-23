Госдума в мае примет решение о наделении регионов правом запрета вейпов

В мае Госдума намерена обсудить законопроект, который позволит регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов на своей территории. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, подчеркнув, что это решение направлено на защиту здоровья населения, особенно детей.

«На рассмотрении Госдумы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов. Планируем выйти на принятие решения в мае. От этого зависит здоровье граждан и в первую очередь детей», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он также напомнил о дискуссии относительно запрета вейпов и их пагубного воздействия на здоровье. Отмечается тревожный рост числа заболеваний органов дыхания на 30%, особенно среди подростков и молодёжи до 35 лет. Опрос выявил, что 74% граждан выступают за полный запрет продажи вейпов и жидкостей для них. Эта точка зрения разделяется абсолютным большинством депутатов Госдумы, отметил Володин.

А ранее Life.ru сообщал, что Госкомиссия поддержала запрет вейпов и электронных сигарет в России. В случае принятия запрет затронет производителей и импортёров электронных сигарет и вейпов, а также розничные магазины, торгующие этой продукцией.