В Севастополе ввели лимит на продажу топлива на АЗС — 20 литров в одни руки

В Севастополе на автозаправочных станциях сети ТЭС введены ограничения на покупку топлива. Теперь водители могут приобрести максимум 20 литров бензина на одно транспортное средство или в одну канистру.

Губернатор Михаил Развожаев объяснил это решение возникшими логистическими проблемами и опасениями по поводу возможного ажиотажа. При этом, водители, прибывшие на АЗС на автомобиле, могут выбрать, заправить машину или наполнить канистру. Пешеходы с канистрами также смогут приобрести топливо.

«Чтобы избежать ажиотажа, как и в прошлый раз, вводим меру, которая уже доказала свою эффективность: продажа топлива на заправках сети ТЭС будет ограничена 20 л в один автомобиль или одну канистру до стабилизации ситуации», — написал Развожаев в соцсетях.

Губернатор также прояснил ситуацию с топливом: на некоторых заправках ТЭС сейчас можно найти АИ-92. А вот АИ-95 и дизель обещают подвезти к вечеру 22 мая. Что касается сети АТАН, то там тоже есть бензин и дизель, но не везде – придётся поискать.

Ранее сообщалось, что в России предложили установить максимально допустимые цены на бензин и дизель. С такой инициативой в Федеральную антимонопольную службу обратился Национальный автомобильный союз (НАС).