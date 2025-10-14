Пора тормозить: В России могут ввести потолок цен на топливо

В России предложили установить максимально допустимые цены на бензин и дизель. С такой инициативой в Федеральную антимонопольную службу обратился Национальный автомобильный союз (НАС).

В письме президента союза Антона Шапарина предлагается создать специальный ценовой индекс, который не позволит топливу дорожать быстрее инфляции. Стоимость на заправках должна рассчитываться по формуле: цена за аналогичный день прошлого года плюс уровень накопленной инфляции.

В 2025 году ряд независимых АЗС нарушили рекомендации регуляторов и повысили цены на 5-8 рублей, особенно в Тамбовской, Тверской и Липецкой областях. На некоторых заправках литр Аи-92 уже стоит более 70 рублей, что выше средней цены по стране на 4 рубля.

ФАС уже начала проверять владельцев заправок и запросила у них обоснования роста цен. В антимонопольной службе отметили, что письмо НАС принято к рассмотрению, а контроль за стоимостью топлива ведётся на 12 тысячах АЗС по всей стране, передают «Известия».

Ранее Life.ru писал, что правительство держит ситуацию с ценами на бензин под особым контролем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти предпринимают все необходимые шаги для стабилизации топливного рынка. По его словам, к вопросу лично подключён вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетическую сферу.