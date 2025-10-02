Песков рассказал о шагах по устранению перебоев с бензином

Правительство работает над тем, чтобы цены на бензин были устойчивыми. Для поддержания стоимости топлива и его поставок предпринимаются конкретные шаги, сообщил журналистам пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков.

«Правительство принимает необходимые меры. Где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал [вице-премьер Александр] Новак как главный куратор этой области», — сказал он.