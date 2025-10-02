Песков рассказал о шагах по устранению перебоев с бензином
Правительство работает над тем, чтобы цены на бензин были устойчивыми. Для поддержания стоимости топлива и его поставок предпринимаются конкретные шаги, сообщил журналистам пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков.
«Правительство принимает необходимые меры. Где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал [вице-премьер Александр] Новак как главный куратор этой области», — сказал он.
Напомним, что в конце сентября Правительство РФ продлило ограничение на экспорт бензина. Оно будет действовать до 31 декабря. Позже сообщалось, что кабмин готовит некоторые меры для ликвидации перебоев с поставками топлива. По словам вице-премьера Новака, ситуация под контролем, а спрос и предложение равны.
