2 октября, 09:14

Песков рассказал о шагах по устранению перебоев с бензином

Песков: Правительство РФ работает над устойчивостью цен на бензин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Правительство работает над тем, чтобы цены на бензин были устойчивыми. Для поддержания стоимости топлива и его поставок предпринимаются конкретные шаги, сообщил журналистам пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков.

«Правительство принимает необходимые меры. Где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал [вице-премьер Александр] Новак как главный куратор этой области», — сказал он.

Напомним, что в конце сентября Правительство РФ продлило ограничение на экспорт бензина. Оно будет действовать до 31 декабря. Позже сообщалось, что кабмин готовит некоторые меры для ликвидации перебоев с поставками топлива. По словам вице-премьера Новака, ситуация под контролем, а спрос и предложение равны.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

