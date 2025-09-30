Правительство РФ продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey
Правительство России ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива до конца текущего года. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале кабмина.
«Новым постановлением продлён временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно», — говорится в сообщении.
Запрет продлён для всех участников рынка. В отношении дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей ограничение будет распространяться только на компании, не являющиеся производителями. Дополнительным постановлением введён запрет на экспорт указанных видов топлива, включая приобретённые на биржевых торгах.
Напомним, что изначально запрет на экспорт бензина действовал до 31 октября. Сейчас в России наблюдается рост цен на бензин марки АИ-92.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.