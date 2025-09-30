Правительство РФ продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря

Правительство России ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива до конца текущего года. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале кабмина.

«Новым постановлением продлён временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

Запрет продлён для всех участников рынка. В отношении дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей ограничение будет распространяться только на компании, не являющиеся производителями. Дополнительным постановлением введён запрет на экспорт указанных видов топлива, включая приобретённые на биржевых торгах.