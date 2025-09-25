Экономист объяснил рост цен на бензин в России. Дефицит ни при чём

Рост цен на бензин в России связан с ситуацией на бирже, а не с дефицитом топлива, и в ближайшие месяцы ситуация начнёт стабилизироваться. Такой прогноз сделал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Есть запрет на экспорт бензина. Да, мы сейчас бензина производим меньше, чем в нормальной ситуации. Но самое главное, что у нас просто автомобильный сезон заканчивается. То есть пик потребления бензина на внутреннем рынке — это июль – август», — отметил он в беседе с «Постньюс».