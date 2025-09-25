Экономист объяснил рост цен на бензин в России. Дефицит ни при чём
Рост цен на бензин в России связан с ситуацией на бирже, а не с дефицитом топлива, и в ближайшие месяцы ситуация начнёт стабилизироваться. Такой прогноз сделал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Есть запрет на экспорт бензина. Да, мы сейчас бензина производим меньше, чем в нормальной ситуации. Но самое главное, что у нас просто автомобильный сезон заканчивается. То есть пик потребления бензина на внутреннем рынке — это июль – август», — отметил он в беседе с «Постньюс».
По словам Юшкова, перебои с топливом фиксируются в основном у независимых АЗС, а на заправках вертикально интегрированных компаний топливо есть, и пока речь о серьёзном дефиците не идёт. Но риски несут внеплановые ремонты на НПЗ.
Напомним, что запрет на экспорт бензина пока действует до 31 октября и, как заявил вице-премьер Новак, будет продлён до конца года. На этом фоне цена на 92-й бензин обновляет рекорды, а более 10 российских регионов столкнулись с дефицитом топлива.