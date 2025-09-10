Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 07:12

СМИ назвали регионы России, где фиксируются перебои с бензином

Известия: Более 10 российских регионов столкнулись с дефицитом топлива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio113

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio113

В ряде российских регионов возникли перебои с поставками бензина, что вынудило некоторые независимые автозаправочные станции (АЗС) временно прекратить свою деятельность. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

Как сообщается, если ранее подобные проблемы фиксировались на Дальнем Востоке и в Саратовской области, то теперь о нехватке топлива и остановке работы независимых АЗС сообщают из Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей и Крыма.

«На российском рынке топлива, действительно, наблюдаются определённые сложности. В первую очередь сейчас это нехватка высокооктановых бензинов, которая обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин», — сказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

По словам представителя Российского топливного союза (РТС) Екатерины Савкиной, проблемы с поставками бензина, в частности марок АИ-92 и АИ-95, наблюдаются в более чем десяти регионах России. Наиболее остро ситуация стоит в Центральной России, на юге страны, в Поволжье и на Дальнем Востоке. Уже несколько недель АЗС не получают топливо с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), и информация о дефиците поступает из все большего числа регионов.

В ФАС назвали условия, при которых остановится рост цен на бензин
В ФАС назвали условия, при которых остановится рост цен на бензин

Напомним, ранее кризис начался в Приморье, после чего бензовозы были переброшены из Хабаровска для стабилизации ситуации в соседнем регионе. Позже экономист раскрыл причину дефицита топлива в Приморье.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • азс
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar