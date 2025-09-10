СМИ назвали регионы России, где фиксируются перебои с бензином

В ряде российских регионов возникли перебои с поставками бензина, что вынудило некоторые независимые автозаправочные станции (АЗС) временно прекратить свою деятельность. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

Как сообщается, если ранее подобные проблемы фиксировались на Дальнем Востоке и в Саратовской области, то теперь о нехватке топлива и остановке работы независимых АЗС сообщают из Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей и Крыма.

«На российском рынке топлива, действительно, наблюдаются определённые сложности. В первую очередь сейчас это нехватка высокооктановых бензинов, которая обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин», — сказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

По словам представителя Российского топливного союза (РТС) Екатерины Савкиной, проблемы с поставками бензина, в частности марок АИ-92 и АИ-95, наблюдаются в более чем десяти регионах России. Наиболее остро ситуация стоит в Центральной России, на юге страны, в Поволжье и на Дальнем Востоке. Уже несколько недель АЗС не получают топливо с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), и информация о дефиците поступает из все большего числа регионов.