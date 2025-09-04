В ФАС назвали условия, при которых остановится рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала комплекс мер для увеличения объёмов переработки нефти в ключевых регионах страны и наращивания поставок топлива на региональные нефтебазы. Данное заявление сделал заместитель главы ведомства Виталий Королёв в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он пояснил, что предложенные меры направлены на полное удовлетворение рыночного спроса. По его словам, как только топливо в полном объёме поступит в продажу на бирже и будет доставлено потребителям, следует ожидать стабилизации цен на автозаправочных станциях.

«Мы предлагаем меры, направленные на полное удовлетворение спроса, чтобы увеличить переработку, увеличить поставки на соответствующие региональные нефтебазы. Как только мы поставим в полном объёме (топливо) для продаж на бирже и (последующей) доставки, уверен, что цены будут также стабилизироваться», — заявил Королёв.

Он также добавил, что ФАС ожидает завершения ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. И вместе с тем отметил активную работу вертикально интегрированных компаний по наращиванию переработки и выводу предприятий на полную производственную мощность.