Цена бензина АИ-92 побила новый рекорд

На бирже Санкт-Петербурга цена бензина АИ-92 достигла рекордного уровня — более 73,6 тыс. рублей за тонну. Об этом следует из данных СПбМТСБ.

За тот же день цена бензина АИ-95 снизилась на 0,4% — до 79,176 тыс. рублей за тонну по территориальному индексу европейской части РФ. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,7% — до 72,209 тыс. рублей за тонну, приближаясь к рекордам сентября 2023 года.

Цена топочного мазута поднялась на 1,06% — до 24,955 тыс. рублей за тонну, стоимость авиационного керосина снизилась на 0,92% — до 72,769 тыс. рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы подешевели на 2,33% — до 18,307 тыс. рублей за тонну.