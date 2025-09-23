Цена бензина АИ-92 побила новый рекорд
Бензин АИ-92 опять обновил рекорд на бирже, его цена составляет 73,6 за тонну
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pipicato
На бирже Санкт-Петербурга цена бензина АИ-92 достигла рекордного уровня — более 73,6 тыс. рублей за тонну. Об этом следует из данных СПбМТСБ.
За тот же день цена бензина АИ-95 снизилась на 0,4% — до 79,176 тыс. рублей за тонну по территориальному индексу европейской части РФ. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,7% — до 72,209 тыс. рублей за тонну, приближаясь к рекордам сентября 2023 года.
Цена топочного мазута поднялась на 1,06% — до 24,955 тыс. рублей за тонну, стоимость авиационного керосина снизилась на 0,92% — до 72,769 тыс. рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы подешевели на 2,33% — до 18,307 тыс. рублей за тонну.
Ранее биржевые торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже показали, что бензин АИ-92 достиг рекордной стоимости, впервые превысив отметку в 73,2 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-92 увеличилась на 0,09%, тогда как АИ-95 слегка подешевел после недавних рекордов. Наибольший рост показало летнее дизельное топливо — на 2,4% до 68,72 тыс. рублей за тонну. Также подорожали топочный мазут и сжиженные углеводородные газы — на 2,33% и 2,93% соответственно.