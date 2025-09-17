Цена бензина АИ-92 снова побила исторический рекорд на Петербургской бирже

Бензин АИ-92 достиг рекордной стоимости на биржевых торгах, впервые превысив отметку в 73,2 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Согласно котировкам, цена АИ-92 увеличилась на 0,09%, достигнув 73 208 рублей за тонну, тогда как стоимость АИ-95 незначительно снизилась на 0,43% после недавних рекордных значений. Наиболее значительный рост продемонстрировало летнее дизельное топливо, подорожавшее на 2,4% до 68,72 тысячи рублей за тонну. Также существенно выросли цены на топочный мазут (+2,33%) и сжиженные углеводородные газы (+2,93%).