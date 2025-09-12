Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 13:49

Глава ЦБ рассказала, что больше всего подорожало за лето

Набиуллина: Летом больше всего подорожали бензин и коммунальные услуги

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Летом в России наиболее значительный рост цен наблюдался на бензин и коммунальные услуги. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Негативно на ожиданиях граждан в августе могла сказаться двузначная индексация коммунальных тарифов. Свою роль мог сыграть и бензин. Он является важным товаром-маркером, который влияет на представление людей о будущем росте цен», — сказала Эльвира Набиуллина.

Согласно её прогнозу, с учётом мер правительства по ограничению экспорта и наращиванию предложения на внутреннем рынке, ситуация с топливом должна стабилизироваться. Глава ЦБ также отметила, что общий индекс цен в августе традиционно снизился из-за сезонного падения стоимости овощей и фруктов, однако без учёта этого фактора рост цен составил около 4% в годовом выражении, что не означает достижения целевого показателя.

Неожиданные последствия. К чему приведёт решение Центробанка незначительно снизить ключевую ставку
Неожиданные последствия. К чему приведёт решение Центробанка незначительно снизить ключевую ставку

Напомним, Центральный банк РФ сегодня принял решение уменьшить ключевую ставку до 17%, что стало третьим снижением подряд. По словам Набиуллиной, этому способствовали значительное замедление инфляции в России с начала 2025 года, а также ослабление экономической активности и внешнего спроса, что в совокупности создало благоприятные условия для такой меры.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Эльвира Набиуллина
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar