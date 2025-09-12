Глава ЦБ рассказала, что больше всего подорожало за лето
Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru
Летом в России наиболее значительный рост цен наблюдался на бензин и коммунальные услуги. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
«Негативно на ожиданиях граждан в августе могла сказаться двузначная индексация коммунальных тарифов. Свою роль мог сыграть и бензин. Он является важным товаром-маркером, который влияет на представление людей о будущем росте цен», — сказала Эльвира Набиуллина.
Согласно её прогнозу, с учётом мер правительства по ограничению экспорта и наращиванию предложения на внутреннем рынке, ситуация с топливом должна стабилизироваться. Глава ЦБ также отметила, что общий индекс цен в августе традиционно снизился из-за сезонного падения стоимости овощей и фруктов, однако без учёта этого фактора рост цен составил около 4% в годовом выражении, что не означает достижения целевого показателя.
Напомним, Центральный банк РФ сегодня принял решение уменьшить ключевую ставку до 17%, что стало третьим снижением подряд. По словам Набиуллиной, этому способствовали значительное замедление инфляции в России с начала 2025 года, а также ослабление экономической активности и внешнего спроса, что в совокупности создало благоприятные условия для такой меры.