Глава ЦБ рассказала, что больше всего подорожало за лето

Летом в России наиболее значительный рост цен наблюдался на бензин и коммунальные услуги. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Негативно на ожиданиях граждан в августе могла сказаться двузначная индексация коммунальных тарифов. Свою роль мог сыграть и бензин. Он является важным товаром-маркером, который влияет на представление людей о будущем росте цен», — сказала Эльвира Набиуллина.