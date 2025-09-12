Набиуллина рассказала о текущей стратегии ЦБ РФ по ключевой ставке

Инфляция в России с начала 2025 года значительно снизилась, а экономическая активность и внешний спрос замедлились. Такие тенденции создают предпосылки для снижения ключевой ставки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Инфляция с начала года существенно снизилась, внешний спрос, экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки», — сказала она.