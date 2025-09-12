Единый день голосования
12 сентября, 12:34

Набиуллина рассказала о текущей стратегии ЦБ РФ по ключевой ставке

Набиуллина: Задано общее направление для снижения ключевой ставки в России

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Инфляция в России с начала 2025 года значительно снизилась, а экономическая активность и внешний спрос замедлились. Такие тенденции создают предпосылки для снижения ключевой ставки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Инфляция с начала года существенно снизилась, внешний спрос, экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки», — сказала она.

Неожиданные последствия. К чему приведёт решение Центробанка незначительно снизить ключевую ставку
Неожиданные последствия. К чему приведёт решение Центробанка незначительно снизить ключевую ставку

Напомним, сегодня Центробанк РФ решил снизить ключевую ставку до уровня в 17%. Снижение стало уже третьим подряд. В регуляторе прокомментировали решение, пояснив, что российская экономика продолжает восстанавливать траекторию сбалансированного роста, а рынок кредитования пошёл в гору за несколько последних месяцев, но прогнозируемый показатель инфляции по-прежнему остаётся весьма высоким.

Юрий Лысенко
