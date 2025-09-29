Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3850 за унцию

Золото установило новый исторический рекорд, впервые превысив уровень в 3850 долларов за тройскую унцию. Такие данные зафиксировали биржевые торговые площадки в понедельник, 29 сентября.

Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex подорожали более чем на 1%, достигнув отметки 3853 доллара. В течение торговой сессии стоимость драгоценного металла продолжала расти.

При этом на фоне драгоценных металлов нефтяные цены продемонстрировали снижение. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели почти до 69 долларов за баррель. Ноябрьские контракты на американскую нефть WTI также потеряли в стоимости, опустившись ниже отметки 64,5 доллара за баррель.

Вместе с тем биржевые котировки на серебро в понедельник подскочили выше $47 за унцию. Такой уровень впервые зафиксирован с мая 2011 года. К 7:14 мск цена декабрьского фьючерса на серебро выросла на 1,22% и достигла $47,225 за унцию.