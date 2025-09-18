Владимир Путин
18 сентября, 13:04

Вывоз золота из РФ ограничат? Минфин готовит лимит в 100 граммов

Вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза могут ограничить 100 граммами в монетарных слитках. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме.

«Проект указа в высокой степени готовности, мы заканчиваем согласование и планируем в течение нескольких недель внести его в правительство. Там будут граммы, там будет 100 граммов, это монетарные слитки», — сообщил Моисеев.

Он уточнил, что ограничения не коснутся ювелирных изделий и других форм золота, кроме слитков. По поручению правительства новая мера должна быть реализована до конца этого года.

Водитель грузовика пытался вывезти из РФ в тайнике золота на 267 млн рублей
Сейчас физические лица могут вывозить золото и другие драгоценные металлы из России при условии декларирования, если общий вес превышает 5 килограммов, а также при уплате установленных пошлин. При этом ограничения не касаются ювелирных украшений для личного пользования, если их количество и вес не вызывают сомнений у таможенных органов. Новый лимит в 100 граммов для монетарных слитков станет значительно жёстче действующих правил и фактически запретит частный вывоз крупных объёмов золота.

