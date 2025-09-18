Вывоз золота из РФ ограничат? Минфин готовит лимит в 100 граммов

Вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза могут ограничить 100 граммами в монетарных слитках. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме.

«Проект указа в высокой степени готовности, мы заканчиваем согласование и планируем в течение нескольких недель внести его в правительство. Там будут граммы, там будет 100 граммов, это монетарные слитки», — сообщил Моисеев.

Он уточнил, что ограничения не коснутся ювелирных изделий и других форм золота, кроме слитков. По поручению правительства новая мера должна быть реализована до конца этого года.