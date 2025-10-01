Интервидение
1 октября, 09:48

Правительство готовит меры для ликвидации перебоев с бензином в России

Обложка © Сергей Мальгавко/ТАСС

Российское правительство разрабатывает меры для стабилизации ситуации с бензином на внутреннем рынке. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно предложениям вице-премьера Александра Новака, планируется временно отменить ввозные пошлины на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Сейчас они составляют 5%. Такой шаг позволит увеличить поставки топлива в страну.

Кроме того, на срок до шести месяцев предлагается разрешить использование моно-метиланилина — октаноповышающей присадки, которая применяется в производстве бензина.

По расчётам, в случае одобрения этих мер на российский рынок ежемесячно будет дополнительно поступать не менее 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизельного топлива.

В обращении Новака к премьер-министру Михаилу Мишустину подчёркивается, что риски дефицита сохраняются, несмотря на усилия по защите объектов топливно-энергетического комплекса.

Дефицит бензина в России обострился в сентябре. Причинами стали плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, рост экспорта топлива и перебои в логистике. Особенно остро нехватка проявилась в южных регионах, где часть автозаправочных станций временно ограничивала продажи.

