Новак: Ситуация с бензином в России контролируется
Обложка © Life.ru
Ситуация с поставками автомобильного топлива в регионах России находится под контролем, а общий баланс спроса и предложения в стране обеспечен. Такое заявление для журналистов сделал вице-премьер Александр Новак на полях ежегодного заседания клуба «Валдай».
«Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Министерство энергетики со всеми регионами в штатном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме Министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов», — сказал Новак.
Напомним, что запрет на экспорт бензина пока действует до 31 октября и, как заявил вице-премьер Новак, будет продлён до конца года. Ситуация продолжает ухудшаться: стоимость 92-го достигла исторического максимума, а в более чем десяти регионах ощущается нехватка топлива.
