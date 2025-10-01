Новак: Ситуация с бензином в России контролируется

Ситуация с поставками автомобильного топлива в регионах России находится под контролем, а общий баланс спроса и предложения в стране обеспечен. Такое заявление для журналистов сделал вице-премьер Александр Новак на полях ежегодного заседания клуба «Валдай».

«Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Министерство энергетики со всеми регионами в штатном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме Министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов», — сказал Новак.