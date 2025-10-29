Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 17:26

ФАС России завела дело против независимых заправок в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elen Nika

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elen Nika

Независимые игроки крымского розничного топливного рынка стали объектом антимонопольного дела, возбуждённого ФАС. Об этом стало известно журналистам из сообщения пресс-службы ведомства.

«Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля», — говорится в сообщении.

В начале октября глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ведомство изучает причины роста цен на бензин в Курской области, Крыму и Краснодарском крае. Ведомство допускает возможность вынесения новых предчетов нефтяным компаниям, если стоимость топлива на АЗС продолжит расти. Ранее власти Крыма решили увеличить суточную норму отпуска бензина в одни руки до 30 литров с 20 октября, при этом топливо будет продаваться свободно. Глава Крыма Сергей Аксенов также заявил, что после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым, представители Крыма, Севастополя и операторы АЗС разработают предложения по решению проблем с поставками бензина, которые затем будут представлены президенту Владимиру Путину.

На этой неделе падают цены на нефть. Как отреагируют цены на бензин и когда закончится дефицит на заправках
На этой неделе падают цены на нефть. Как отреагируют цены на бензин и когда закончится дефицит на заправках

Ранее сообщалось, что в России предложили установить максимально допустимые цены на бензин и дизель. С такой инициативой в Федеральную антимонопольную службу обратился Национальный автомобильный союз (НАС).

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar