ФАС России завела дело против независимых заправок в Крыму

В начале октября глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ведомство изучает причины роста цен на бензин в Курской области, Крыму и Краснодарском крае. Ведомство допускает возможность вынесения новых предчетов нефтяным компаниям, если стоимость топлива на АЗС продолжит расти. Ранее власти Крыма решили увеличить суточную норму отпуска бензина в одни руки до 30 литров с 20 октября, при этом топливо будет продаваться свободно. Глава Крыма Сергей Аксенов также заявил, что после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым, представители Крыма, Севастополя и операторы АЗС разработают предложения по решению проблем с поставками бензина, которые затем будут представлены президенту Владимиру Путину.