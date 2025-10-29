ФАС России завела дело против независимых заправок в Крыму
Независимые игроки крымского розничного топливного рынка стали объектом антимонопольного дела, возбуждённого ФАС. Об этом стало известно журналистам из сообщения пресс-службы ведомства.
«Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля», — говорится в сообщении.
В начале октября глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ведомство изучает причины роста цен на бензин в Курской области, Крыму и Краснодарском крае. Ведомство допускает возможность вынесения новых предчетов нефтяным компаниям, если стоимость топлива на АЗС продолжит расти. Ранее власти Крыма решили увеличить суточную норму отпуска бензина в одни руки до 30 литров с 20 октября, при этом топливо будет продаваться свободно. Глава Крыма Сергей Аксенов также заявил, что после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым, представители Крыма, Севастополя и операторы АЗС разработают предложения по решению проблем с поставками бензина, которые затем будут представлены президенту Владимиру Путину.
Ранее сообщалось, что в России предложили установить максимально допустимые цены на бензин и дизель. С такой инициативой в Федеральную антимонопольную службу обратился Национальный автомобильный союз (НАС).
