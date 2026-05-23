23 мая, 16:37

В Запорожской области ограничили продажу топлива на АЗС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phoenixns

С субботы, 23 мая, жители Запорожской области не смогут приобретать топливо в неограниченном количестве. О сложностях с транспортировкой топлива на АЗС сообщил губернатор Евгений Балицкий в канале на платформе МАКС.

Временный лимит вводится из-за перебоев с доставкой горючего в регион. Глава региона написал, что ограничения на отпуск бензина в одни руки уже начали действовать, причём эти меры носят исключительно превентивный характер.

Балицкий также разъяснил: введённые правила должны исключить риск возникновения накрученного спроса и мнимой нехватки горючего вплоть до момента полного восстановления логистики. Ситуацию, заверил губернатор, держат на постоянном мониторинге, а для оперативного устранения любых неполадок в области присутствуют и силы, и средства.

В Севастополе ввели лимит на продажу топлива на АЗС — 20 литров в одни руки
При этом Минэнерго не видит риска дефицита топлива в России. Топливная отрасль полностью готова к сезонному росту спроса на бензин и дизельное топливо. Ситуация на рынке, по данным ведомства, остаётся стабильной и контролируемой.

Вероника Бакумченко
