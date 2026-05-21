Минэнерго не видит риска дефицита топлива в России

Министерство энергетики России заявило, что топливная отрасль полностью готова к сезонному росту спроса на бензин и дизельное топливо. Ситуация на рынке, по данным ведомства, остаётся стабильной и контролируемой, а проблемы с доступностью горючего в регионах отсутствуют. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Министерство ежедневно взаимодействуют с субъектами федерации и участниками рынка, не фиксируя дефицита топлива, в том числе для проведения сезонных полевых работ. Тем не менее Национальное биржевое ценовое агентство отмечает снижение ежедневных продаж бензина в опте.

Эксперты связывают эту динамику с плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Однако в Минэнерго такие колебания считают рабочим моментом и заверяют, что запасов топлива достаточно для бесперебойного снабжения внутреннего рынка. Ведомство продолжает мониторинг ценовой ситуации, не видя предпосылок для резких скачков в рознице.

