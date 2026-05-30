В Крыму введут лимит в 20 литров на продажу бензина АИ-92

С 31 мая на территории Крыма введут ограничения на розничную реализацию бензина марки АИ-92. Теперь этот вид топлива можно будет купить из расчёта не более 20 литров на одно транспортное средство. Об этом у себя в Telegram-канале предупредил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«По причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена», — написал он.

Кроме того, по словам Аксёнова, с 31 мая бензин марки АИ-95 в Крыму будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. Также данный вид топлива можно будет получить по талонам без ограничения объёма.

По оценке властей, ситуация должна нормализоваться в течение 30 дней. Глава Крыма призвал жителей республики не впадать в панику и верить информации, полученной из официальных источников.

Напомним, с 09:00 30 мая в Крыму уже начали действовать ограничения на продажу бензина АИ-95. Этот вид топлива отпускали из расчёта не более 20 литров в одни руки. По словам главы региона, список заправок, где есть топливо, размещён на сайте Минтопэнерго Крыма. Он попросил жителей не создавать запасов и заправлять автомобили в обычном порядке.