Песков: Проблемы с топливом в Крыму решаются на самом высоком уровне

Проблемы с топливом в Крыму находятся в списке приоритетных вопросов для властей, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, текущая ситуация требует решения, и над этим работает целая команда людей со всех уровней.

«Текущие проблемы — они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем», — сказал Песков журналистам.

Напомним, с 31 мая в Крыму введены ограничения на продажу бензина АИ-92: его будут отпускать не более 20 литров на один автомобиль. Бензин АИ-95 с этой же даты в первую очередь направят для коммунального и социального транспорта. Также его можно будет приобрести по талонам без ограничения по объёму.