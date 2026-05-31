31 мая, 08:48

В Севастополе ввели талоны на бензин АИ-92 и АИ-95

Сегодня продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 в Севастополе будет производиться по талонам. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

С 7 утра на заправках АЗС ТЭС начали продажу, но дневной лимит разобрали за несколько часов. Поэтому сегодня реализацию бензина АИ‑92 и АИ‑95 ограничат — горючее будут отпускать только по талонам. Это вынужденная временная мера, чтобы пополнить запасы на станциях, подчеркнул он.

О наличии других видов топлива и актуальном режиме работы можно узнать в реальном времени на сайте сети «АТАН».

Напомним, что с 31 мая в Крыму вводятся ограничения на продажу бензина АИ‑92 в розницу. Теперь одной машине можно заправить не больше 20 литров этого топлива. Кроме того, бензин АИ‑95 с этой даты будут отпускать в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без лимита объёма.

Владимир Озеров
