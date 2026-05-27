Развожаев показал видео разрушений от удара по Севастополю ракетами Storm Shadow
Обложка © Телеграм / РаZVожаев
В Севастополе после атаки ВСУ ракетами Storm Shadow и десятками беспилотников зафиксированы повреждения в жилом секторе и административных зданиях. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев и выложил видео с последствиями комбинированного удара.
Видео © Телеграм / РаZVожаев
Так, пострадали здание Южного управления Центрального банка, административный объект, 16 многоквартирных и 14 частных домов в разных районах. В муниципальные комиссии уже поступило 120 обращений: 75 касаются квартир и домов, ещё 45 — автомобилей.
Фото © Телеграм / РаZVожаев
Самые серьёзные разрушения зафиксированы в восьмиэтажном доме на улице Ластовой, 7. В квартирах выбило окна, повреждены рамы, балконы и фасад здания. Точечные повреждения также выявлены в многоквартирных домах на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-й Бастионной, Надеждинцев и на Столетовском проспекте.
В частном секторе пострадали дома в ТСН СНТ «Парус-1», «Швейник» и «Таврия», а также на Ластовой, Корабельной улице, в Корабельном тупике и Кильватерном проезде. Там выбиты окна, в нескольких зданиях повреждены крыши и стены. На улице Гоголя также выбило стёкла в магазине музыкальных инструментов «Орфей». По словам Михаила Развожаева, комиссии уже отработали 53 заявки — 40 по недвижимости и 13 по автомобилям. Остальные обращения остаются в работе, пострадавшим жителям обещана помощь
Как уже писал Life.ru, в ночь на 27 мая Севастополь был атакован ВСУ при помощи десятков дронов и ракет. По последним данным, ранения получили два человека при ударе по многоэтажному дому. Повреждены оказались десятки автомобилей. Один из снарядов влетел в здание банка.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.