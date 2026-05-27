Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 11:09

30 домов и 45 машин повреждены во время атаки ВСУ на Севастополь

Обложка © Telegram / РаZVожаев

Обложка © Telegram / РаZVожаев

В Севастополе повреждения в результате ночной атаки со стороны Украины получили 30 домов и 45 машин. Также пострадали здание банка и музыкальный магазин. Такие последние данные привёл губернатор Михаил Развожаев в мессенджере Max.

Ремонта теперь требуют 16 жилых многоэтажек и 14 частных домов в разных частях города. Наибольшие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на на Ластовой 7. Там сильно посечён фасад, выбиты стёкла, повреждены балконы. Меньше пострадали дома на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-я Бастионная, Надеждинцев и на Столетовском проспекте.

«Также повреждены частные дома в ТСН СНТ «Парус-1», «Швейник» и «Таврия», на Ластовой, на Корабельной улице, в Корабельном тупике и в Кильватерном проезде — здесь тоже выбиты окна, в нескольких домах повреждены крыши и стены», — продолжил Развожаев.

И, наконец, снаряд задел музыкальный магазин «Орфей» на улице Гоголя. Губернатор подчеркнул, что оценка ущерба продолжается. Власти помогут жителям с восстановлением жилья и автомобилей.

В Госдуме назвали демонстративным удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Севастополю
В Госдуме назвали демонстративным удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Севастополю

Напомним, в ночь на 27 мая Севастополь был атакован ВСУ при помощи дронов и ракет. По последним данным, ранения получили два человека при ударе по многоэтажному дому. Повреждены 30 автомобилей. Один из снарядов влетел в здание банка, у него обвалилась кровля.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar