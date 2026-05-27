30 домов и 45 машин повреждены во время атаки ВСУ на Севастополь

В Севастополе повреждения в результате ночной атаки со стороны Украины получили 30 домов и 45 машин. Также пострадали здание банка и музыкальный магазин. Такие последние данные привёл губернатор Михаил Развожаев в мессенджере Max.

Ремонта теперь требуют 16 жилых многоэтажек и 14 частных домов в разных частях города. Наибольшие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на на Ластовой 7. Там сильно посечён фасад, выбиты стёкла, повреждены балконы. Меньше пострадали дома на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-я Бастионная, Надеждинцев и на Столетовском проспекте.

«Также повреждены частные дома в ТСН СНТ «Парус-1», «Швейник» и «Таврия», на Ластовой, на Корабельной улице, в Корабельном тупике и в Кильватерном проезде — здесь тоже выбиты окна, в нескольких домах повреждены крыши и стены», — продолжил Развожаев.

И, наконец, снаряд задел музыкальный магазин «Орфей» на улице Гоголя. Губернатор подчеркнул, что оценка ущерба продолжается. Власти помогут жителям с восстановлением жилья и автомобилей.