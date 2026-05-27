Украина с помощью британских операторов нанесла удар по Севастополю ракетами Storm Shadow. Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» назвал эту атаку демонстративной.

«Они пытаются при помощи англичан уничтожить нашу историю. Хотя англичане всегда нам гадили, это удивления не вызывает», — сказал парламентарий.

По его словам, военные объекты атакованы не были. Лондон демонстрирует поддержку Киеву в его террористических устремлениях. Россия уже начинает отвечать ударами по местам принятия решений на Украине, и последствия этого могут почувствовать в том числе и британцы.