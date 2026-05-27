В Госдуме назвали демонстративным удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Севастополю
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak
Украина с помощью британских операторов нанесла удар по Севастополю ракетами Storm Shadow. Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» назвал эту атаку демонстративной.
«Они пытаются при помощи англичан уничтожить нашу историю. Хотя англичане всегда нам гадили, это удивления не вызывает», — сказал парламентарий.
По его словам, военные объекты атакованы не были. Лондон демонстрирует поддержку Киеву в его террористических устремлениях. Россия уже начинает отвечать ударами по местам принятия решений на Украине, и последствия этого могут почувствовать в том числе и британцы.
Напомним, что в ночь на 27 мая Севастополь подвергся атаке ВСУ, в сторону города полетели вражеские дроны и ракеты. Два человека ранены при ударе по многоэтажному дому, а бронеплёнка на окнах ЦБ Севастополя спасла 4 человек от ракеты. Кроме того, повреждения получили 30 автомобилей.
