Град обломков, дыра в крыше: В Севастополе показали банк и многоэтажку после прилёта ракеты
Появилось видео с последствиями ракетного удара ВСУ по Севастополю
В Севастополе серьёзно пострадало здание Центробанка во время ракетной атаки со стороны Украины. Повреждения получила кровля, а также выбиты стёкла. Кадры с мечта ЧП публикует телеграм-канал Mash на волне.
Обломки ракеты также посыпались на припаркованные у банка автомобили, посекло стены и у соседней многоэтажки. Части крыши банка валяются, судя по кадрам, на тротуаре.
Напомним, в ночь на 27 мая Севастополь подвергся массированной атаке ВСУ с применением дронов и ракет. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из снарядов влетел в здание банка. Около 30 машин получили повреждения.
