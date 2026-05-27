27 мая, 04:07

Развожаев сообщил о более чем 20 сбитых БПЛА в районе Севастополя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В районе Севастополя силы ПВО и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в ходе отражения удара было сбито более 20 беспилотников. Объекты фиксировались в разных районах, включая Северную сторону, Фиолент и акватории местных бухт.

«Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега», — отметил он.

Россия пригрозила Финляндии из-за украинских дронов
Ранее Life.ru писал, что утром 27 мая ВСУ атаковали ракетами Ростовскую область. Одну из ракет уничтожили над Таганрогом. Однако обломки упали на землю – зафиксированы повреждения. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что на улице Циолковского произошло возгорание автомобилей.

Артём Гапоненко
